Представники Нацполіції можуть залучати спецсили в разі скупчення людей біля храмів на Великдень, 19 квітня.

Про це заявив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Він пояснив, що якщо цього року на Великдень до храмів піде хоча б десята частина вірян, то існує ризик нового спалаху коронавірусу.

Шевченко зазначив, що у 2019 році на церковні богослужіння в день Пасхи прийшли близько 7,5 мільйона українців.

“Ми вкотре закликаємо громадян не приходити в цьому році на релігійні служби. У разі, якщо таке станеться, правоохоронці будуть проводити роз’яснювальну роботу, щоб люди дотримувалися особистих заходів безпеки й тримали необхідну дистанцію. Якщо не вдасться профілактично достукатися до свідомості громадян, правоохоронці готові вдаватися до більш жорстких заходів — адміністративних покарань”, – заявив Шевченко.

Під церквами в неділю чергуватимуть понад 22 тисяч поліціянтів і нацгвардійців.