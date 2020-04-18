Про це заявив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Він пояснив, що якщо цього року на Великдень до храмів піде хоча б десята частина вірян, то існує ризик нового спалаху коронавірусу.

Шевченко зазначив, що у 2019 році на церковні богослужіння в день Пасхи прийшли близько 7,5 мільйона  українців.

“Ми вкотре  закликаємо громадян не приходити в цьому році на релігійні служби. У разі, якщо таке станеться, правоохоронці будуть проводити роз’яснювальну роботу, щоб люди дотримувалися особистих заходів безпеки й тримали необхідну дистанцію. Якщо не вдасться профілактично достукатися до свідомості громадян, правоохоронці готові вдаватися до більш жорстких заходів — адміністративних покарань”, – заявив Шевченко.

Під церквами в неділю чергуватимуть понад 22 тисяч поліціянтів і нацгвардійців.