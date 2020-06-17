Про це розповіла радниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон, передає видання “Сегодня”.

Уточнюється, що з моменту поновлення роботи столичного метро, ​​в поліції зареєстровано 10 повідомлень про те, що пасажири перебували в підземці без захисних масок.

“За цей проміжок часу було складено три адміністративні матеріали за статтею 44-3 КУпАП – порушення правил карантину. На території столичного метрополітену розміщені агітаційні матеріали, ведуться оголошення на станціях і в вагонах поїздів за допомогою гучномовців щодо дотримання пасажирами карантинних заходів і обов’язкового перебування на території метро в засобах індивідуального захисту”, – розповів начальник управління поліції столичного метрополітену Михайло Ніконов.

За словами Макогон, співробітники підземки контролюють дотримання масочного режиму, однак “не можуть одягнути маски всім пасажирам на обличчя”.

У метрополітені радять робити зауваження людям, які не одягають маску в метро.

“Люди повинні розуміти, що маска на обличчі – це захист від вірусу. І чим справніше люди будуть дотримуватися правил, тим швидше закінчиться карантин. Ми плануємо посилити контроль за дотриманням масочного режиму в вагонах метро. В найближчі дні ми будемо проводити з поліцією профілактичні інспекції дотримання масочного режиму в вагонах метро”, – сказала Макогон.

За її словами, в даний момент порушників маскового режиму в метро досить багато.