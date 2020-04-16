На великодніх богослужіннях власне в храмах можуть бути присутніми лише особи, що забезпечують службу, — максимум 10 осіб. Парафіяни зможуть відвідати храм після служби — максимум по двоє.

Про це нагадав радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.

“Під час богослужінь у церкві можуть бути присутніми максимум 10 осіб, і це не парафіяни. Це тільки ті люди, які забезпечують службу і допомагають її проводити, а також ті, хто забезпечує трансляцію онлайн. І звичайно, всі вони повинні бути в масках. Сама паства зможе заходити в храм після служби, якщо це мала парафія — по одній людині, якщо велика — по дві людини”, – сказав Тандіт.

Він також зазначив, що правоохоронці в разі скупчення людей біля храмів будуть діяти в кілька етапів.

“Перший етап — це роз’яснення серед громадян. У разі повторних порушень поліціянти будуть складати протоколи. Ми не дамо провокаторам організовувати масові заходи у парафіях”, – зазначив Тандіт.

Радник міністра уточнив, що порядок проведення релігійних свят було погоджено з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. І є повне розуміння ситуації та необхідності дотримуватися карантину і серед населення, і серед представників церков.

“За ці вихідні, у Вербну неділю, поліція злагоджено працювала зі священнослужителями. Розглянуто 12 протоколів. Я вдячний людям, які нас чують і прислухаються. Сподіваюся, що і великі Великодні богослужіння пройдуть відповідно до закону”, – резюмував Тандіт.