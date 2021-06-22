Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Як раніше сповіщалося, у Копенгагені напередодні футбольного матчу між збірними Данії та Росії вандали розфарбували у російський триколор пам’ятник Шевченку.

На постаменті також з’явилися написи: “F*ck NATO” (“До біса НАТО”) та “Krim = Rusland”, що з данської перекладається як “Крим — це Росія”.

Українські дипломати назвали це провокацією проти України.

“Цей ганебний випадок в черговий раз демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної “громадянської” війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного українця у будь-якому куточку світу”, – зазначили у посольстві.

Пізніше датська поліція підтвердила, що отримала повідомлення про вандалізм проти пам’ятника Шевченку і що вона розслідує цей інцидент.

Влада Копенгагена була проінформована про вандалізм у понеділок вдень і очистила пам’ятник протягом години.