Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Як раніше сповіщалося, у Копенгагені напередодні футбольного матчу між збірними Данії та Росії вандали розфарбували у російський триколор пам’ятник Шевченку.
На постаменті також з’явилися написи: “F*ck NATO” (“До біса НАТО”) та “Krim = Rusland”, що з данської перекладається як “Крим — це Росія”.
Українські дипломати назвали це провокацією проти України.
“Цей ганебний випадок в черговий раз демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної “громадянської” війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного українця у будь-якому куточку світу”, – зазначили у посольстві.
Пізніше датська поліція підтвердила, що отримала повідомлення про вандалізм проти пам’ятника Шевченку і що вона розслідує цей інцидент.
Влада Копенгагена була проінформована про вандалізм у понеділок вдень і очистила пам’ятник протягом години.
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