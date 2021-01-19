Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Нагадаємо: у грудні 2020 року Національна поліція України за допомогою Служби зовнішньої розвідки отримала певні дані, які становлять інтерес у встановленні замовників вбивства журналіста Павла Шеремета. Згодом фрагменти інформації, якими володіє слідство Нацполіції, були оприлюднені у мережі Інтернет. На аудіозаписі невстановлені особи обговорюють питання вбивства журналіста Павла Шеремета. Відомо, що запис було зроблено у 2012 році.

“Для отримання додаткової інформації, яка допоможе вийти на слід замовників зухвалого вбивства Павла Шеремета у середмісті столиці України, слідчі Нацполіції допитали чоловіка, котрий передав для опублікування зазначені аудіозаписи. Він має процесуальний статус свідка. Під час допиту свідок надав слідчим інформацію, котра може суттєво пришвидшити процес встановлення замовників та обставин підготовки підриву Павла Шеремета. Наразі поліціянти перевіряють отримані дані. Аудіозапис скеровано на фоноскопічну експертизу”,- йдеться в заяві.

Крім того, працівники Нацполіції підготували клопотання про надання міжнародної правової допомоги на проведення додаткових слідчих дій на території держав, пов’язаних з оприлюдненим аудіозаписом.

Відповідні документи передані на погодження Офісу Генерального прокурора.

Раніше прессекретар Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз заявив, що у них є аудіозапис у відповідь на записи розмов глави КДБ Білорусі про планування вбивства українського журналіста Павла Шеремета, які раніше оприлюднив колишній білоруський офіцер Ігор Макар.

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо у 2019 році на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.