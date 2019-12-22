Поліція допомогла жителю Дніпра, який пішов з корпоративу в спідній білизні

Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області.
Так, рано вранці 21 грудня до поліції надійшов виклик, що по проспекту Слобожанському ходить напівоголений чоловік.
“Екіпаж поїхав в район виклику та згодом побачив цього громадянина. Він слідував по вулиця лише в спідній білизні. Поліцейські підійшли поспілкуватись з ним”, – йдеться в повідомленні.
Громадянин пояснив, що відпочивав на корпоративі та що відбувалось далі згадати не може.
Правоохоронці встановили особу та з’ясувалось, що близькі вже почали бити на сполох і повідомили в поліцію, що не можуть знайти свого родича.
“Чоловік сказав, що жертвою злочину не став, його життю та здоров’ю загрози немає. Громадянина доставили до відділку поліції та сповістили рідних про його місцезнаходження”, – додали в поліції.
- У п’ятницю ввечері, 20 грудня, народні депутати від партії “Слуга народу” відгуляли новорічний корпоратив. Відвідали корпоратив і президент України Володимир Зеленський, глава його офісу Андрій Богдан, прем’єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.