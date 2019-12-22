Поліція допомогла жителю Дніпра, який пішов з корпоративу в спідній білизні

В Дніпрі поліція допомогла чоловікові, який гуляв по вулицях міста після корпоративу в одній спідній білизні.

Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області.

Так, рано вранці 21 грудня до поліції надійшов виклик, що по проспекту Слобожанському ходить напівоголений чоловік.

“Екіпаж поїхав в район виклику та згодом побачив цього громадянина. Він слідував по вулиця лише в спідній білизні. Поліцейські підійшли поспілкуватись з ним”, – йдеться в повідомленні.

Громадянин пояснив, що відпочивав на корпоративі та що відбувалось далі згадати не може.

Правоохоронці встановили особу та з’ясувалось, що близькі вже почали бити на сполох і повідомили в поліцію, що не можуть знайти свого родича.

“Чоловік сказав, що жертвою злочину не став, його життю та здоров’ю загрози немає. Громадянина доставили до відділку поліції та сповістили рідних про його місцезнаходження”, – додали в поліції.