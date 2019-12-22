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Поліція допомогла жителю Дніпра, який пішов з корпоративу в спідній білизні

В Дніпрі поліція допомогла чоловікові, який гуляв по вулицях міста після корпоративу в одній спідній білизні.

Неділя, 22 грудня 2019, 15:56

Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області.

Так, рано вранці 21 грудня до поліції надійшов виклик, що по проспекту Слобожанському ходить напівоголений чоловік.

“Екіпаж поїхав в район виклику та згодом побачив цього громадянина. Він слідував по вулиця лише в спідній білизні. Поліцейські підійшли поспілкуватись з ним”, – йдеться в повідомленні.

Громадянин пояснив, що відпочивав на корпоративі та що відбувалось далі згадати не може.

Правоохоронці встановили особу та з’ясувалось, що близькі вже почали бити на сполох і повідомили в поліцію, що не можуть знайти свого родича.

“Чоловік сказав, що жертвою злочину не став, його життю та здоров’ю загрози немає. Громадянина доставили до відділку поліції та сповістили рідних про його місцезнаходження”, – додали в поліції.

  • У п’ятницю ввечері, 20 грудня, народні депутати від партії “Слуга народу” відгуляли новорічний корпоратив. Відвідали корпоратив і президент України Володимир Зеленський, глава його офісу Андрій Богдан, прем’єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
Теги: корпоратив, Дніпро, поліція

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