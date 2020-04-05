Про це повідомляє британська медіакомпанія BBC.
Французька поліція назвала напад в Греноблі в тютюновій лавці терористичним актом. В результаті нападу були вбиті двоє і ще п’ятеро поранені.
Вчора, 4 квітня, зловмисник увійшов в тютюнову крамницю в Рим-сюр-Ізер, недалеко від Гренобля, і зарізав власників та клієнтів. Потім він напав на кілька людей в двох інших магазинах, перш ніж був заарештований.
У злочині підозрюється чоловік з Судану, який жив в місті.
У поліції повідомляють, що затримані ще двоє. За словами прокурорів, підозрюваний був “знайдений на колінах, він молився на тротуарі арабською”. Він просив поліцію вбити його.
В ході обшуку в будинку підозрюваного було виявлено “рукописні релігійні тексти”.
Відзначимо, що в даний час у Франції введений карантин через пандемію коронавіруса. Людям дозволяється виходити з дому, що купити продукти і займатися спортом.
- У місті Роман-Сюр-Ізер на південному сході Франції озброєний ножем чоловік напав на перехожих.
- У лютому в результаті нападу зловмисника на півдні Лондона поранення отримали двоє людей. Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація “Ісламська держава”.