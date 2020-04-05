Про це повідомляє британська медіакомпанія BBC.

Французька поліція назвала напад в Греноблі в тютюновій лавці терористичним актом. В результаті нападу були вбиті двоє і ще п’ятеро поранені.

Вчора, 4 квітня, зловмисник увійшов в тютюнову крамницю в Рим-сюр-Ізер, недалеко від Гренобля, і зарізав власників та клієнтів. Потім він напав на кілька людей в двох інших магазинах, перш ніж був заарештований.

У злочині підозрюється чоловік з Судану, який жив в місті.

У поліції повідомляють, що затримані ще двоє. За словами прокурорів, підозрюваний був “знайдений на колінах, він молився на тротуарі арабською”. Він просив поліцію вбити його.

В ході обшуку в будинку підозрюваного було виявлено “рукописні релігійні тексти”.

Відзначимо, що в даний час у Франції введений карантин через пандемію коронавіруса. Людям дозволяється виходити з дому, що купити продукти і займатися спортом.