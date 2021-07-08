Поліція Гаїті вбила чотирьох найманців і схопила ще двох - всі вони підозрювані у вбивстві президента країни Жовенеля Моїза.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Генеральний директор поліції Леон Чарльз в коментарях журналістам заявив, що сили безпеки не заспокояться, поки вся справа не буде розкрита.

“Ми схопили їх в дорозі, коли вони покинули місце злочину. Хтось був убитий, а кого-то затримали”, – сказав він.

Посол Гаїті в США Бокчіт Едмонд сказав агентству Reuters, що вбивці замаскувалися під агентів Управління по боротьбі з наркотиками США (DEA), коли під покровом ночі увійшли в охоронювану резиденцію президента.

За словами прем’єрки Клода Жозефа, зловмисники говорили англійською та іспанською мовами, хоча більшість жителів країни розмовляє французькою або гаїтянською креольською.

Нагадаємо, що вбивство президента сталося в його резиденції, куди зловмисники пробралися.

За даними агентства Reuters, прем’єрміністр Гаїті Клод Жозеф закликав Організацію Об’єднаних Націй провести засідання Ради Безпеки щодо ситуації в країні після вбивства президента.

На його думку, міжнародна спільнота має розпочати розслідування вбивства Моїза.

Нагадаємо, що на початку цього року в Гаїті відбулися масові антиурядові акції протесту. В лютому тисячі людей вийшли на вулиці, оскільки поставили під сумнів легітимність президентства Моїза. Опозиція Гаїті стверджувала, що його п’ятирічний термін повинен був закінчитися цього року, але він наполягав, що йому потрібно ще один рік.

На початку року Моїз заявив, що служба безпеки запобігла спробі його вбивства. Однак цього разу це, на жаль, не спрацювало.