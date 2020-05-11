У понеділок влада Гонконгу заявила, що заарештувала 230 осіб під час протестів, які поновилися в вихідні дні.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

У неділю в Гонконзі пройшла акція протесту на підтримку демократії.

Поліція повідомила, що заарештовані 230 осіб у віці від 12 до 65 років за звинуваченням у незаконних зборах, нападі на співробітника поліції і через відсутність документів.

Крім того, 18 осіб були доставлені в лікарні.

Під час протесту, поліція застосувала перцеві балончики проти журналістів і активістів.

Демонстранти виступають проти видачі передбачуваних правопорушників і злочинців владі КНР, де деяким може загрожувати страта.

Нагадаємо, акції протесту стали наймасштабнішими в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. За даними спостерігачів, максимальна кількість протестуючих досягала 1,7 млн ​​чоловік.