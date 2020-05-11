Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
У неділю в Гонконзі пройшла акція протесту на підтримку демократії.
Поліція повідомила, що заарештовані 230 осіб у віці від 12 до 65 років за звинуваченням у незаконних зборах, нападі на співробітника поліції і через відсутність документів.
Крім того, 18 осіб були доставлені в лікарні.
Під час протесту, поліція застосувала перцеві балончики проти журналістів і активістів.
Демонстранти виступають проти видачі передбачуваних правопорушників і злочинців владі КНР, де деяким може загрожувати страта.
Нагадаємо, акції протесту стали наймасштабнішими в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. За даними спостерігачів, максимальна кількість протестуючих досягала 1,7 млн чоловік.
- Влада Китаю провела масштабне тренування для 12 тисяч правоохоронців в місті Шенчжень, яке межує з Гонконгом. Поліцейські тренувались розгоняти акції протесту.
- 14 серпня поліція Гонконгу випустила сльозогінний газ по сотням протестуючих, котрі збирались біля поліцейського відділку в житловому районі Шам Шуй По в Коулні.
- Американський лідер Дональд Трамп заявляв, що, за інформацією американської розвідки, влада Китаю стягує війська на кордон з Гонконгом.
- Поліція Гонконгу підстрелила молодого протестувальника.