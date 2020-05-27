Поліція Гонконгу стріляла по демонстрантах перцевими патронами

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
У середу, в Гонконзі поновилися демонстрації проти закону про національну безпеку Гонконгу, який пропонує влада Китаю.
Оскільки напруженість зросла, навколо Законодавчої ради Гонконгу були розгорнуті підрозділи ОМОН, щоб стримати протестувальників, які планували зібратися там під час обговорення законопроекту.
Для розгону протестуючих поліція використовувала перцевий патрони.
Нагадаємо, на материковому Китаї закони про національну безпеку використовувалися для переслідування правозахисників, адвокатів, журналістів і борців за демократію.
Пропонований закон був зустрінутий з обуренням в місті і з боку міжнародного співтовариства.
У середу очікується ще один протест, оскільки законодавці Гонконгу зберуться для обговорення пропонованого закону.
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