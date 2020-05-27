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Поліція Гонконгу стріляла по демонстрантах перцевими патронами

У Гонконзі поновилися масові демонстрації проти розгляду китайського законопроекту про національну безпеку Гонконгу, поліція використала перцеві патрони для розгону демонстрантів.

Середа, 27 травня 2020, 12:21

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

У середу, в Гонконзі поновилися демонстрації проти закону про національну безпеку Гонконгу, який пропонує влада Китаю.

Оскільки напруженість зросла, навколо Законодавчої ради Гонконгу були розгорнуті підрозділи ОМОН, щоб стримати протестувальників, які планували зібратися там під час обговорення законопроекту.

Для розгону протестуючих поліція використовувала перцевий патрони.

Протесты в Гонконге: тысячи участников, десятки задержанных | Euronews

Нагадаємо, на материковому Китаї закони про національну безпеку використовувалися для переслідування правозахисників, адвокатів, журналістів і борців за демократію.

Пропонований закон був зустрінутий з обуренням в місті і з боку міжнародного співтовариства.

У середу очікується ще один протест, оскільки законодавці Гонконгу зберуться для обговорення пропонованого закону.

  • Влада Китаю провела масштабне тренування для 12 тисяч правоохоронців в місті Шенчжень, яке межує з Гонконгом. Поліцейські тренувались розгоняти акції протесту.
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Теги: протести, Гонконг, Китай

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