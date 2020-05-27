Поліція Гонконгу стріляла по демонстрантах перцевими патронами

У Гонконзі поновилися масові демонстрації проти розгляду китайського законопроекту про національну безпеку Гонконгу, поліція використала перцеві патрони для розгону демонстрантів.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

У середу, в Гонконзі поновилися демонстрації проти закону про національну безпеку Гонконгу, який пропонує влада Китаю.

Оскільки напруженість зросла, навколо Законодавчої ради Гонконгу були розгорнуті підрозділи ОМОН, щоб стримати протестувальників, які планували зібратися там під час обговорення законопроекту.

Для розгону протестуючих поліція використовувала перцевий патрони.