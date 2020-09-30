Національна поліція Іспанії у вересні провела масштабну операцію по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, в ході якої було вилучено 35 тонн гашишу.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

В правоохоронних органах уточнили,що співробітники поліції протягом п’яти днів перехопили чотири парусника одного злочинного угруповання. Під час операції було затримано дев’ять росіян і два болгарина, які є членами цієї злочинної організації.

У національній поліції відзначили, що розслідування у даній справі почалося ще в березні 2019 року. Затримання є найбільшою в історії Іспанії операцією “по боротьбі з незаконним обігом гашишу по морю”, додали у відомстві.