Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Проводиться розслідування щодо активної загрози вибуху”, – повідомили в поліції Капітолія.

Всіх, хто на той момент був в будівлі Кеннона, евакуювали в будівлю Донгворта, а ті, хто були в будівлі Медісона, мали залишатися в офісах. Будівлю Джефферсона, частину Бібліотеки, з часом також евакуювали.

BREAKING: Police are investigating a report of a possible explosive device in a pickup truck near the Library of Congress in Washington, D.C. The area around the building has been evacuated. https://t.co/15n397nev4

Члени Палати представників були в безпеці, оскільки засідання в Сенаті поки що не проводять.

“Поліція Капітолія перевіряє інформацію про підозрілий автомобіль біля Бібліотеки Конгресу”, – повідомили в поліції й попросили перехожих не наближатися до цього району.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.

Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021