Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Проводиться розслідування щодо активної загрози вибуху”, – повідомили в поліції Капітолія.

Всіх, хто на той момент був в будівлі Кеннона, евакуювали в будівлю Донгворта, а ті, хто були в будівлі Медісона, мали залишатися в офісах. Будівлю Джефферсона, частину Бібліотеки, з часом також евакуювали.

Члени Палати представників були в безпеці, оскільки засідання в Сенаті поки що не проводять.

“Поліція Капітолія перевіряє інформацію про підозрілий автомобіль біля Бібліотеки Конгресу”, – повідомили в поліції й попросили перехожих не наближатися до цього району.

За словами інсайдера, поліція відправила переговірників на зустріч з чоловіком у вантажівці, яка могла бути замінована.

Також довелося евакуювати працівників Верховного суду. Це рекомендація поліції Капітолія США.

  • На початку квітня поліція США заблокувала Капітолій через загрозу безпеці. Невідомий чоловік протаранив загорожу і наїхав на поліціянтів, які охороняли його. Потім він вийшов з машини, розмахуючи ножем. У нього вистрілили.