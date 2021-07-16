В поліції Колумбії заявили, що вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза міг замовити ексчиновник міністерства юстиції країни Джозеф Фелікс Баді.

Про це повідомляє видання Reuters.

За словами очільника поліції Колумбії генерала Хорхе Варгаса, це дані попереднього розслідування вбивства. В поліції пояснили, що Бадіо, за версією слідства, наказав колумбійським солдатам Дуберні Кападору та Герману Рів’єрі вбити президента Гаїті. Ймовірно, замовлення на вбивство ті отримали за три дні до скоєння злочину.

Чи є якість докази такої версії слідства – невідомо. В поліції не пояснили, звідки отримали таку інформацію про можливого замовника вбивства.

Можливо, версія заснована на свідченнях Рів’єри, якого заарештували, адже Кападора вбили під час перестрілки.

Розслідування вбивства президента Гаїті проводять в США, а також спільними зусиллями уряду Гаїті й Колумбії разом з Інтерполом.