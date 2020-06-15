Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Матеріали справи мають бути передані в Державне бюро розслідувань
“За фактом застосування сили поліцейськими під час затримання призначено службове розслідування, матеріали якого будуть передані в Державне бюро розслідувань”, – сказано в повідомленні.
Як повідомляє кореспондент #Букв з місця подій, після бійки між протестувальниками та правоохоронцями в судовому засіданні була перерва, під час якої Сергій Стерненко виходив на вулицю з приміщення суду, щоб поспілкуватися зі своєю дівчиною і активістами.
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У будівлі Шевченківського суду Києва, де проходить засідання у справі Сергія Стерненка, відбуваються зіткнення активістів з поліцейськими.