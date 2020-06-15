У поліції почали службове розслідування через зіткнення правоохоронців з активістами біля будівлі Шевченківського суду, де судять Сергія Стерненка.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Матеріали справи мають бути передані в Державне бюро розслідувань

“За фактом застосування сили поліцейськими під час затримання призначено службове розслідування, матеріали якого будуть передані в Державне бюро розслідувань”, – сказано в повідомленні.

Як повідомляє кореспондент #Букв з місця подій, після бійки між протестувальниками та правоохоронцями в судовому засіданні була перерва, під час якої Сергій Стерненко виходив на вулицю з приміщення суду, щоб поспілкуватися зі своєю дівчиною і активістами.

Після перерви судове засідання знову відновилося .