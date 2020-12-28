Поліція назвала ім’я підозрюваного у вибуху в Нешвіллі

Про це повідомляє агентство Reuters.
Судово-медичні експерти ФБР зіставили зразки ДНК, витягнуті з місця події, із зразками ДНК Ентоні К. Уорнера, чий будинок в сусідній Антіохії правоохоронці обшукали в суботу.
“Ми прийшли до висновку, що зловмисником є чоловік на ім’я Ентоні Уорнер, і він був присутній під час вибуху автомобіля в районі Нешвілла, і це він загинув в результаті вибуху фургона”, – повідомив Дональд Кокран, прокурор США в Середньому окрузі Теннессі.
Офіційні особи заявили, що ще занадто рано говорити про мотиви злочину підозрюваного.
Фургон Уорнера, припаркований на центральній вулиці найбільшого міста Теннессі, вибухнув на світанку в п’ятницю.
В результаті вибуху в самому центрі американської столиці музики кантрі постраждали три людини і були пошкоджені вітрини магазинів, кафе, в тому числі комутаційний центр AT & T, що призвело до порушення роботи мобільних, інтернет- та телевізійних послуг в центральному Теннессі і деяких частинах чотирьох інших штатів.
Пошкодження комутаційного центру було настільки значним, що командам AT & T довелося просвердлити в уламках отвори для доступу, щоб підключити генератори до важливого обладнання, а також викачати воду з підвалу.
- У відділенні інтенсивної терапії, де лікують пацієнтів з COVID-19, на півдні Туреччини після вибуху кисневого балона спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули вісім осіб.