Поліція назвала ім’я підозрюваного у вибуху в Нешвіллі

63-річний підозрюваний у вибуху, який прогримів в американському місті Нешвілл різдвяним вранці, загинув в результаті вибуху його фургона.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Судово-медичні експерти ФБР зіставили зразки ДНК, витягнуті з місця події, із зразками ДНК Ентоні К. Уорнера, чий будинок в сусідній Антіохії правоохоронці обшукали в суботу.

“Ми прийшли до висновку, що зловмисником є ​​чоловік на ім’я Ентоні Уорнер, і він був присутній під час вибуху автомобіля в районі Нешвілла, і це він загинув в результаті вибуху фургона”, – повідомив Дональд Кокран, прокурор США в Середньому окрузі Теннессі.

Офіційні особи заявили, що ще занадто рано говорити про мотиви злочину підозрюваного.

Фургон Уорнера, припаркований на центральній вулиці найбільшого міста Теннессі, вибухнув на світанку в п’ятницю.

В результаті вибуху в самому центрі американської столиці музики кантрі постраждали три людини і були пошкоджені вітрини магазинів, кафе, в тому числі комутаційний центр AT & T, що призвело до порушення роботи мобільних, інтернет- та телевізійних послуг в центральному Теннессі і деяких частинах чотирьох інших штатів.

Пошкодження комутаційного центру було настільки значним, що командам AT & T довелося просвердлити в уламках отвори для доступу, щоб підключити генератори до важливого обладнання, а також викачати воду з підвалу.