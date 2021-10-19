Правоохоронці з'ясували причину смерті Андрія Павлова, молодшого брата мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, що загинув два місяці тому.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Як сповіщалося, 18 жовтня Андрія Павлова, брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, було знайдено мертвим в його квартирі.

Поліція заявляє, що причиною смерті стало отруєння алкоголем.

“За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає”, — інформували в поліції.

Згодом там додали інформацію про результати експертизи.

“Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи, смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем”, — йдеться в оновленій інформації.

Правоохоронці також сповістили, що відкрили за фактом смерті чоловіка кримінальне провадження, утім не уточнили, яку кваліфікацію було надано.

Поліція також розмістила відео, на якому знайомий загиблого, який провідував його напередодні та згодом виявив його мертвим, розповів, що Павлов скаржився що йому зле та просив привезти води.

Що сталося з Костянтином Павловим?

Костянтин Павлов, якого було обрано мером Кривого Рогу на виборах у грудні, був знайдений на власному подвір’ї.

Тоді виконувачем обов’язків міського голови Кривого Рогу став Юрій Вілкул.

Поліціянти та слідчі проаналізували відео з камер спостереження й дійшли висновку, що в ніч перед трагедією Павлов був удома сам. Підтверджень присутності інших людей немає. Постріл стався о 6:45 ранку.

16 серпня за участі глави української держави Володимира Зеленського відбулася нарада, присвячена встановленню причин та обставин смерті криворізького міського голови Костянтина Павлова.

У поліції розглядали три версії смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, серед них і самогубство.