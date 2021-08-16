В поліції розглядають три версії смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, серед них і самогубство.

Про це на брифінгу заявив очільник Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, повідомляють #Букви.

“Було проведено детальний опис місця події, детальний аналіз камер відеоспостереження. Сьогодні ми розглядаємо три версії: вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю”, – сказав Щадило.

В поліції прокоментували відео, яке з’явилося у ЗМІ. На кадрах видно, що мер Кривого Рогу був у кімнаті один. Він багато курив, переписувався по телефону, після чого взяв у руки рушницю. Із камері, що встановлена на дворі, видно, як у певний із кімнати вибігає кішка. При цьому, час на камерах збитий і з нього вирізаний фрагмент самого інциденту.

Поліція наразі детально вивчає це відео.

“Із ним зараз працюють фахівці. Проте жодних інших людей на цьому відео ми не бачили”, – сказав Щадило.