Нацполіція має можливість для відстеження пересування українців через операторів мобільного зв'язку, але не робитиме цього в умовах надзвичайної ситуації через епідемію коронавірусу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Міністр пояснив, що така можливість у Нацполіціі є, але використовувати її не будуть через те, що це – порушення конституційних прав і свобод громадян.

“Я зараз чую і читаю в пресі, що хтось із моїх заступників сказав, що ось ми готові за телефонними пінами, по телефонних IP контролювати пересування людини. Ми готові. Але це порушення конституційних прав. Поки не введено режим надзвичайного стану – ніхто через телефон не буде відслідковувати переміщення кожної людини”, – сказав він.

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На відео з 05:55

При цьому, якщо в країні буде введено надзвичайний стан, можна буде говорити про таке відстеження.

Аваков додав, що поліція зараз використовує до порушників режиму карантину тільки адміністративні механізми – штрафи і протоколи.