Представник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко заявив, що за ходіння українців вулицями без медичних масок, а також за приготування шашликів на природі - не має підстав для штрафу.

Про це він сказав в ефірі hromadske.

Він пояснив, що маска, як і заборона на приготування шашликів – це рекомендації держави.

У разі порушення таких правил поліція може тільки провести профілактичну бесіду, не більше. Тобто за ходіння без маски, так само як і за приготування шашликів на природі, органи МВС штрафувати українців не можуть.

“Профілактичні бесіди – це один з головних інструментів дотримання вимог карантину, який безумовно використовують органи правопорядку”, – сказав Шевченко.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/vH7duGHDSYM" width="727" height="409" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript> </ iframe><br /> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><br /> На відео з 1 години 33 хв<br /> “Поки немає, але не виключено, що в майбутньому може бути”, – зазначив Шевченко, коментуючи питання штрафів.<br /> Також він розповів, що за станом на ранок 30 березня правоохоронці склали майже 2 тис. Адміністративних протоколів про порушення правил карантину.<br /> Варто нагадати, що за порушення правил карантину, а також санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, українцям загрожують штрафи на суму від 17 до 34 тисяч гривень. Для посадових осіб за такі ж порушення штрафи будуть вище – від 34 до 170 тисяч гривень. Такі заходи передбачені статтею 44-3Кодекса про адміністративні правопорушення.

На відео з 1 години 33 хв

“Поки немає, але не виключено, що в майбутньому може бути”, – зазначив Шевченко, коментуючи питання штрафів.

Також він розповів, що станом на ранок 30 березня правоохоронці склали майже 2 тис. адміністративних протоколів про порушення правил карантину.

Варто нагадати, що за порушення правил карантину, а також санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, українцям загрожують штрафи на суму від 17 до 34 тисяч гривень. Для посадових осіб за такі ж порушення штрафи будуть вищі – від 34 до 170 тисяч гривень. Такі заходи передбачені статтею 44-3Кодекса про адміністративні правопорушення.