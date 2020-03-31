Про це він сказав в ефірі hromadske.
Він пояснив, що маска, як і заборона на приготування шашликів – це рекомендації держави.
У разі порушення таких правил поліція може тільки провести профілактичну бесіду, не більше. Тобто за ходіння без маски, так само як і за приготування шашликів на природі, органи МВС штрафувати українців не можуть.
“Профілактичні бесіди – це один з головних інструментів дотримання вимог карантину, який безумовно використовують органи правопорядку”, – сказав Шевченко.
На відео з 1 години 33 хв
“Поки немає, але не виключено, що в майбутньому може бути”, – зазначив Шевченко, коментуючи питання штрафів.
Також він розповів, що станом на ранок 30 березня правоохоронці склали майже 2 тис. адміністративних протоколів про порушення правил карантину.
Варто нагадати, що за порушення правил карантину, а також санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, українцям загрожують штрафи на суму від 17 до 34 тисяч гривень. Для посадових осіб за такі ж порушення штрафи будуть вищі – від 34 до 170 тисяч гривень. Такі заходи передбачені статтею 44-3Кодекса про адміністративні правопорушення.
- Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронців відстежувати порушників карантину в столиці і штрафувати їх.
- Кабінет Міністрів України посилив обмежувальні заходи, спрямовані на боротьбу з коронавірусом. Так, медустанови отримають право в обов’язковому порядку проводити огляд та ушпиталення тих, у кого підозрюють COVID-19.