Підозрюваному у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку (Riffmaster) поліція відмовляє в побаченні з дружиною.

Про це повідомив його адвокат Костянтин Татарченко.

Він пояснив, що право зустрічатися з підозрюваним на даний момент є тільки у його адвокатів.

“Такі вказівки керівництва МВС… Вітання із сформованою поліцейською державою…”, – написав адвокат.

Нагадаємо, напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугаров, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенко. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета і Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.