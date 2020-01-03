Про це повідомили в прес-службі Національної поліції України.

Як повідомлялося раніше, 2 січня, правоохоронці провели слідчий експеримент у справі про вбивство Павла Шеремета. Під час експерименту правоохоронці відтворюють події ночі перед вбивством журналіста. Зокрема, маршрут чоловіка та жінки, яких зафіксували камери відеоспостереження біля автомобіля журналіста у момент прикріплення вибухівки до автомобіля Шеремета та поблизу місця злочину.

При цьому повідомлення про те, що слідчий експеримент буде проведений в цей день, адвокатам прийшло за годину до його початку. У зв’язку з цим на місці зміг бути присутнім лише захисник Юлії Кузьменко, яка, як вважає слідство, закріплювала вибухівку до автомобіля журналіста. У поліції факт несвоєчасного повідомлення адвокатів заперечують.

“Про проведення слідчих експериментів також завчасно поінформовано захисників трьох підозрюваних. Однак свою участь у проведенні слідчих експериментів підтвердив лише адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко. … Відтак у ніч на 3 січня 2020 року з підозрюваною Юлією Кузьменко та її захисником Владиславом Добошем проведено слідчий експеримент: будь-яких скарг, заяв і клопотань про порушення під час слідчої дії від них не надходило”, — йдеться в повідомленні НПУ.

Інший фігурант справи — Андрій Антоненко — від участі в експерименті відмовився через відсутність захисників. До кінця слідчого експерименту до місця його проведення встиг прибути один з адвокатів — Станіслав Кулик. У поліції заявили, що адвокат відмовився від участі його підзахисного в експерименті “в категоричній формі”, а також звинуватили його в перешкоджанні проведенню слідчих дій.

“Водночас підозрюваний Андрій Антоненко від проведення слідчого експерименту відмовився, мотивуючи свою відмову відсутністю його захисників. Однак після залучення для захисту його прав захисника з центру з надання безоплатної правової допомоги на місце проведення слідчих дій таки прибув адвокат підозрюваного, який у категоричній формі відмовився від проведення слідчого експерименту. При цьому він почав перешкоджати проведенню слідчої дії з Юлією Кузьменко: усе це зафіксовано на відеозаписі слідчого експерименту”, — заявили в поліції.

Водночас юрист Масі Найєм, який був присутній разом з Куликом на слідчому експерименті, підкреслив, що адвоката не підпускали до місця його проведення за вказівкою слідчого.

“До речі … Вчора була цікава історія. Адвоката Андрія не пускали на місце проведення слідчого експерименту. Але журналістів — пускали. Це була особиста вказівка ​​старшого слідчого у справі. Дива”, — написав Найєм у Facebook.

Також юрист повідомив, що з трьох адвокатів Антоненка лише одному – Кулику – повідомили про проведення слідчого експерименту.

“Нагадаю, що один з трьох адвокатів отримав інформацію про проведення експерименту за годину, а інший взагалі не отримав ніяких повідомлень станом на 20:00”, — додав Найєм.

Юрист пояснив, що такі дії слідчих порушують Кримінально-процесуальний Кодекс.

Крім цього, в поліції зазначили, що третя фігурантка справи — медсестра Яна Дугарь, яка, за інформацією слідства, вела “розвідку” навколо місця злочину — від дачі свідчень і проведення слідчого експерименту відмовилася. Причини її відмови не повідомляються, а її адвокати не коментували інцидент публічно.

Нагадаємо, 12 грудня співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.