У центрі Києва на деяких вулицях поліція обмежила рух транспорту через запланований мітинг малих і середніх підприємців під стінами Кабінету Міністрів.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Києві.

Сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, в тому числі під будівлею Кабінету Міністрів України.

У поліції заявляють, що в зв’язку з протестними акціями для забезпечення громадської безпеки та порядку співробітники столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії, бійці ГСЧС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на посилене чергування.

“Організатори мітингу анонсували залучення автотранспорту до проведення акції”, – зазначили в поліції, підкресливши, що було прийнято рішення обмежити дорожній рух на окремих вулицях у центрі міста.