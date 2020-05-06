Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Києві.
Сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, в тому числі під будівлею Кабінету Міністрів України.
У поліції заявляють, що в зв’язку з протестними акціями для забезпечення громадської безпеки та порядку співробітники столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії, бійці ГСЧС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на посилене чергування.
“Організатори мітингу анонсували залучення автотранспорту до проведення акції”, – зазначили в поліції, підкресливши, що було прийнято рішення обмежити дорожній рух на окремих вулицях у центрі міста.
- У центрі Києва з самого ранку підприємці перекрили вулицю Грушевського, вимагаючи від влади дозволити їм відновити свою діяльність.
- 29 квітня під будівлею Кабінету Міністрів, де проходитла акція протесту підприємців, сталася сутичка з правоохоронцями. Поліції довелося застосувати сльозогінний газ.
- У Львові представники малого бізнесу провели акцію протесту проти карантину.