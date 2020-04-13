Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що через учорашнє скупчення людей в храмах поліція оштрафувала трьох священиків.

Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті.

“Про вчорашнє скупчення людей в ряді церков. Безвідповідальність і неповага до людського здоров’я не має до Бога ніякого відношення! Церковникам в 3-х випадках поліцією оформлені адмінштрафи. Ще по 12-ти – матеріали вивчаються. У нас свобода совісті, але майте ж совість!” – наголосив Аваков.