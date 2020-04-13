Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті.
“Про вчорашнє скупчення людей в ряді церков. Безвідповідальність і неповага до людського здоров’я не має до Бога ніякого відношення! Церковникам в 3-х випадках поліцією оформлені адмінштрафи. Ще по 12-ти – матеріали вивчаються. У нас свобода совісті, але майте ж совість!” – наголосив Аваков.
- 12 квітня, у Вербну неділю, по всій Україні українці приходили в церкви і святили вербу, незважаючи на заклики влади дотримуватися карантину, введеного через коронавірус.