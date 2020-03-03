Поліція відкрила вісім кримінальних проваджень через сутички в селищі Нові Санжари в Полтавській області, коли місцеві жителі намагалися перешкоджати заселенню евакуйованих з Китаю в санаторій.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції в Полтавській області.

Десяти людям оголошені підозри в скоєнні злочинів.

“Поліція здійснює розслідування за фактами правопорушень біля медичного центру “Нові Санжари”. В даний час підозри в скоєнні злочинів отримали 10 осіб”, – йдеться в повідомленні.

П’яти фігурантам вручили підозри в скоєнні масових заворушень (ст. 294 КК України). Четверо перебувають під нічним домашнім арештом. Клопотання про обрання запобіжного заходу для п’ятого людини суд не задовольнив.

Домашній арешт із забороною отримав також підозрюваний в посяганні на життя поліцейського (ст. 348 КК України).

Ще двом особам повідомили про підозри у вчиненні хуліганства (ст. 296 КК України), ще двох фігурантів підозрюють в блокуванні транспортних комунікацій (ст. 279 КК України).

Розслідування триває у 8 провадженнях, відкритих за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 279 (Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства); ст. 293 (Групове порушення громадського порядку); ч. 2 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця); ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення); ст. 295 (Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку), ч. 1 ст. 296 (Хуліганство).

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок та під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно та намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.

В результаті заворушень у Нових Санжарах по медичну допомогу звернулися дев’ятеро поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту. У поліції Полтавської області відкрили п’ять кримінальних справ через зіткнення в Нових Санжарах.