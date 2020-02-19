Нацполіція відкрила справу за заявою народного депутата Андрія Деркача про те, що Центр протидії корупції нібито брав участь у можливому розкраданні міжнародної допомоги.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Деркач зазначив, що якщо справа буде доведена Нацполіцією до логічного завершення, Шерембею і Шабуніну загрожує від 7 до 12 років ув’язнення.

“Зокрема, вони організували схему по розкраданню коштів міжнародної технічної допомоги через створену Шерембеєм БО “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ / СНІД” (ВЖЛ). У 2015-2017 рр. через підконтрольні ВЖЛ структури пройшло 142,9 млн доларів США”, – заявив Деркач.

За його словами, також є інформація про те, що Шерембей і Шабунін лобіювали інтереси комерційних компаній при закупівлі медичного обладнання та ліків.

“Частина цих компаній – з ознаками фіктивності та з негативною діловою репутацією”, – повідомив народний депутат.

На думку Деркача, США повинні допомогти в розслідуванні цієї справи.

“Оскільки використовувалися гроші уряду США, вважаю, що слідство має скористатися можливостями міжнародно-правової допомоги в рамках існуючих договорів”, – резюмував депутат.

Глава ЦПК Віталій Шабунін на своїй сторінці в Facebook відреагував на відкриття справи в жартівливій манері.

“Ось нічому їх історія не вчить”, – написав він.

“Арсен Борисович [Аваков], зізнаюся. Гроші закопав у городі. На півметровій глибині. Пачками. Треба обов’язково при обшуку все перекопати”, – написав він у коментарях.

Пізніше в ЦПК заявили, що таким чином поліція хоче отримати дозвіл суду на слідчі дії проти організації.

В організації вважають, що депутат “придумав” цю схему. У заяві йдеться, що “ні ЦПК, ні будь-які члени організації ніколи не отримували навіть приблизно таких сум коштів за більш ніж вісім років існування”.

У ЦПК заявили, що звернуться до правоохоронних органів через завідомо неправдиву, на думку активістів, заяву Деркача про злочин.

“Дані, які Деркач написав в пості, є абсолютною брехнею. Прогнозуємо, що наступними кроками може стати блокування роботи організації: негласні слідчі дії, початок перевірок, арешти через суди рахунків і вилучення документів, необхідних для діяльності. Для міністра внутрішніх справ Арсена Авакова фабрикації справ – не в новинку. Залишаючи Авакова на посаді президент Зеленський розділяє з ним відповідальність за переслідування активістів “, – заявив глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

У ЦПК вважають, що якщо найближчим часом в цьому провадженні не будуть представлені ґрунтовні докази і підозри, то міністр Аваков нарешті повинен піти з посади.

“Адже це вкотре засвідчить про фальсифікацію чергової справи і свідомий тиск на активістів, які критикують міністра. Нагадаємо, що попередні сфальшовані проти ЦПК справи за подібними обставинами були закриті, але слідство також починалося за завідомо неправдивими заявами нардепів”, – заявили в організації.