Про це поінформували в прес-службі Головного управління Національної поліції в Києві.
“До Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що у будинку-інтернаті на вулиці Ялинковій після проведення ПЛР-тестів виявлено захворювання на коронавірус у вихованців та персоналу закладу”, – йдеться в повідомленні.
За даним фактом порушено провадження за ч. 2 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
На місці події правоохоронці забезпечують охорону закладу і контролюють режим пропуску з дотриманням карантинних вимог.
Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в інтернаті коронавірусом інфіковані 81 особа – як вихованки, так і співробітники.
Зокрема, захворіли 53 вихованки будинку-інтернату – віком і від 7 до 35 років. Також інфіковано 28 осіб персоналу: 26 жінок і 2 чоловіків.
Спочатку захворювання виявили у жінки-працівниці. Після цього було проведено масове ПЛР-тестування.
- З вівторка, 12 травня, в Києві введено перший етап послаблення карантинних обмежень. Так, дозволена робота: непродовольчих магазинів загальною площею до 300 кв. м, крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці; салонів краси, косметологічних кабінетів, перукарень та інших об’єктів побутового обслуговування населення; літніх і сезонних відкритих майданчиків кафе і ресторанів; невеликих виробництв непродовольчих товарів і підприємств побутового обслуговування; адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів; автокінотеатрів; відкриваються для відвідування парки і сквери.