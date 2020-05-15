Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат, де зафіксовано спалах коронавірусу COVID-19.

Про це поінформували в прес-службі Головного управління Національної поліції в Києві.

“До Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що у будинку-інтернаті на вулиці Ялинковій після проведення ПЛР-тестів виявлено захворювання на коронавірус у вихованців та персоналу закладу”, – йдеться в повідомленні.

За даним фактом порушено провадження за ч. 2 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

На місці події правоохоронці забезпечують охорону закладу і контролюють режим пропуску з дотриманням карантинних вимог.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в інтернаті коронавірусом інфіковані 81 особа – як вихованки, так і співробітники.

Зокрема, захворіли 53 вихованки будинку-інтернату – віком і від 7 до 35 років. Також інфіковано 28 осіб персоналу: 26 жінок і 2 чоловіків.

Спочатку захворювання виявили у жінки-працівниці. Після цього було проведено масове ПЛР-тестування.