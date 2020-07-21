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Поліція відкрила провадження через захоплення автобуса в Луцьку

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення заручників у центрі Луцька.

Вівторок, 21 липня 2020, 13:15

Про це повідомили у пресслужбі поліції у Волинській області.

Зазначається, що кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) ККУ. Покарання за цією статтею передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

У поліції також повідомили, що до Волинської області відбув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він особисто координуватиме дії правоохоронних органів на місці події.

Сьогодні у центрі Луцька озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. За даними поліції, в автобусі знаходиться близько 20 заручників. Зловмисник має  при собі зброю і вибухівку.

В області було введено оперативний план “Заручник”. Територію центру міста перекрили для забезпечення безпеки громадян.

Як повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко у Facebook, чоловік сам подзвонив у поліцію о 09:25 з повідомленням про захоплення заручників і представився як Максим Плохой.

За словами Геращенка, в мережі є книга “Філософія Злочинця” Максима Плохого. У ній описано перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.

Водночас у департаменті карного розшуку повідомили, що захоплювач автобуса раніше знаходився на психіатричному лікуванні.

Також чоловік вже висунув свої вимоги в соцмережах. У Twitter чоловік опублікував пост про невдоволення системою і заявив, що “держава була і є першим терористом”.

Він вимагає, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали у YouTube заяви про те, що саме вони – терористи в законі.

 

 

Теги: кримінальне провадження, поліція, Луцк

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