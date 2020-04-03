У Херсонській області правоохоронці відкрили провадження за порушення правил передачі тіла жінки, яка померла від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Уточнюється, що в лікарню Олешківського району була госпіталізована 68-річна пацієнтка з пневмонією, яка, на жаль надалі померла.

Повідомляється, що співробітники районної лікарні порушили правила запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, передавши рідним тіло жінки для поховання і не дочекавшись при цьому результатів тестування на коронавірус COVID-19.

В результаті у померлої підтвердився коронавірус.

При цьому тіло жінки вже було поховане без дотримання правил з ліквідації наслідків медико-біологічної ситуації природного характеру, що могло спричинити за собою подальше поширення захворювання.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею “Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь”. Медикам може загрожувати до 3 років позбавлення волі.

Також зараз встановлюється коло осіб, які контактували з жінкою до її смерті, а також були присутні на її похороні. Громадяни повинні будуть пройти обстеження і перебувати на самоізоляції за місцем проживання протягом двох тижнів.