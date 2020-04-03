Про це повідомляє прес-служба поліції області.
Уточнюється, що в лікарню Олешківського району була госпіталізована 68-річна пацієнтка з пневмонією, яка, на жаль надалі померла.
Повідомляється, що співробітники районної лікарні порушили правила запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, передавши рідним тіло жінки для поховання і не дочекавшись при цьому результатів тестування на коронавірус COVID-19.
В результаті у померлої підтвердився коронавірус.
При цьому тіло жінки вже було поховане без дотримання правил з ліквідації наслідків медико-біологічної ситуації природного характеру, що могло спричинити за собою подальше поширення захворювання.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею “Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь”. Медикам може загрожувати до 3 років позбавлення волі.
Також зараз встановлюється коло осіб, які контактували з жінкою до її смерті, а також були присутні на її похороні. Громадяни повинні будуть пройти обстеження і перебувати на самоізоляції за місцем проживання протягом двох тижнів.
- Станом на 3 квітня в Україні зафіксовано вже 942 випадки зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 138 нових випадків.
- 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років і мали важкі супутні захворювання.