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20 лютого

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23:21 Поліція в Нових Санжарах перейшла на посилений варіант несення служби
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Поліція відпустила всіх затриманих у Нових Санжарах, крім одного

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, скільки правопорушників було затримано за результатами зіткнень в Нових Санжарах.

П’ятниця, 21 лютого 2020, 14:18

Про це повідомляє прес-служба міністерства в Facebook.

“Вчора, 20 лютого, 24 найбільш агресивних громадянина були локалізовані з натовпу і доставлені до територіальних відділень Нацполіціі. Всі особи ідентифікованы, на період досудового розслідування 23 затриманих відпустили додому, ще одна особа перебуває під вартою”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в даний момент тривають слідчі дії.

“Правоохоронці Полтавської області несуть службу в посиленому варіанті і охороняють санаторій, куди заселили евакуйованих. Щодоби на патрулюванні перебуває 200 правоохоронців, як поліцейських, так і гвардійців”, – сказано в повідомленні.

Фото: Facebook/МВС

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

 

Теги: протести, Китай, Нові Санжари, поліція, эвакуация

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