Поліція відпустила всіх затриманих у Нових Санжарах, крім одного

Про це повідомляє прес-служба міністерства в Facebook.
“Вчора, 20 лютого, 24 найбільш агресивних громадянина були локалізовані з натовпу і доставлені до територіальних відділень Нацполіціі. Всі особи ідентифікованы, на період досудового розслідування 23 затриманих відпустили додому, ще одна особа перебуває під вартою”, – йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що в даний момент тривають слідчі дії.
“Правоохоронці Полтавської області несуть службу в посиленому варіанті і охороняють санаторій, куди заселили евакуйованих. Щодоби на патрулюванні перебуває 200 правоохоронців, як поліцейських, так і гвардійців”, – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.
Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
- На думку медіаекспертки Інституту масової інформації Ірини Земляна “протестувальники не стільки проти розміщення евакуйованих людей на території району, їх обурює повна секретність і відсутність діалогу з боку посадових осіб”.
- Народний депутат від фракції “Слуги народу” Ліза Богуцька збирала підписи під зверненням до Служби безпеки України про відкриття провадження через протести на тлі евакуації українців з Китаю. Також готується звернення до генпрокурора та Державному бюро розслідувань.