Поліція відпустила всіх затриманих у Нових Санжарах, крім одного

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, скільки правопорушників було затримано за результатами зіткнень в Нових Санжарах.

Про це повідомляє прес-служба міністерства в Facebook.

“Вчора, 20 лютого, 24 найбільш агресивних громадянина були локалізовані з натовпу і доставлені до територіальних відділень Нацполіціі. Всі особи ідентифікованы, на період досудового розслідування 23 затриманих відпустили додому, ще одна особа перебуває під вартою”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в даний момент тривають слідчі дії.

“Правоохоронці Полтавської області несуть службу в посиленому варіанті і охороняють санаторій, куди заселили евакуйованих. Щодоби на патрулюванні перебуває 200 правоохоронців, як поліцейських, так і гвардійців”, – сказано в повідомленні.