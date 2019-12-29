Про це повідомляє hromadske.
Автомобіль поліції стоїть за селом Отрадівка. Поліцейські зупиняють всі цивільні машини і повідомляють водіям, що далі проїзд неможливий, поки не закінчиться обмін.
Пост виставили приблизно за півтори-дві години до запланованого початку обміну. Сам пункт пропуску сьогодні не працює.
Напередодні спікер штабу операції Об’єднаних сил (ООС) Віталій Саранцев повідомив, що журналістів не допустять до місця проведення обміну.
“Ми не відмовляли в акредитації журналістів, тому що у нас немає таких повноважень. Штаб ООС не є організатором даного заходу (обміну утримуваними – ред.). Сили ООС лише забезпечують проведення заходу, але не організовують його”, – зазначив прес-секретар.
За словами Саранцева, штабу повідомили, що фото- і відеоматеріали повинен надати Офіс президента України.
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