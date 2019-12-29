Про це повідомляє hromadske.

Автомобіль поліції стоїть за селом Отрадівка. Поліцейські зупиняють всі цивільні машини і повідомляють водіям, що далі проїзд неможливий, поки не закінчиться обмін.

Пост виставили приблизно за півтори-дві години до запланованого початку обміну. Сам пункт пропуску сьогодні не працює.

Фото: Іван Бухтіяров/”Громадське”

Напередодні спікер штабу операції Об’єднаних сил (ООС) Віталій Саранцев повідомив, що журналістів не допустять до місця проведення обміну.

“Ми не відмовляли в акредитації журналістів, тому що у нас немає таких повноважень. Штаб ООС не є організатором даного заходу (обміну утримуваними – ред.). Сили ООС лише забезпечують проведення заходу, але не організовують його”, – зазначив прес-секретар.

За словами Саранцева, штабу повідомили, що фото- і відеоматеріали повинен надати Офіс президента України.

  • Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екс-“беркутівців”, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей під час Революції Гідності. Так, суд ухвалив рішення відпустити з-під арешту Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна. Їх звільнять із СІЗО під особисте зобов’язання. Також “особисте зобов’язання” в якості запобіжного заходу визначено і для двох інших екс-“беркутівців” – Олександра Маринченка та Сергія Тамтури (які перебували під домашнім арештом).
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