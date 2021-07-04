Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції України.

Як сповіщалося, 3 липня, о 22:00 на вулиці Русової, що у Дарницькому районі Києва, патрульні зупинили автомобіль Toyota Camry, за кермом якого перебував народний депутат Євгеній Брагар. Нардепа зупинили нібито через не підсвічений державний номер, а під час перевірки поліціянти запідозрили, що він перебуває у стані наркотичного сп’яніння і запропонували пройти медичне обстеження.

Коментуючи цю ситуацію, Брагар переконував, що поліціянти натякали йому на хабар, а у водінні в стані наркотичного сп’яніння заговорили після отримання відмови. Він також показав результати експрес-тесту на наркотики, який виявився негативним.

“У подібних ситуаціях я раджу всім робити паралельний незалежний тест, що власне зробив і я. Тест, звісно ж, негативний”, — написав він.

В поліції зазначили, що перевірять надану нардепом інформацію.

“Департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних під час зупинки авто нардепа у Києві за інформацією, викладеною в його публікації. […] За фактом публікації народного депутата призначено службове розслідування, під час якого буде надана оцінка усім діям і обставинам”, — йдеться в повідомленні.

Раніше поліціянти поскаржилися на погрози від нардепа та його помічника. Відео розмови нардепа та поліціянтів на підвищених тонах — за посиланням. Народний депутат від “Слуги народу” Максим Бужанський став на захист свого колеги Євгенія Брагара.