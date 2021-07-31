У п'ятницю гаїтянська поліція висунула нові звинувачення проти колишньої судді верховного суду у зв'язку з її можливою причетністю до вбивства президента Жовенеля Моїза.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Раніше на цьому тижні гаїтянська поліція видала ордер на арешт Венделле Кок-Телоті, колишню суддю Верховного суду, яку разом з двома іншими суддями звільнили в лютому.

Тоді президент Моїз стверджував, що проти нього планували державний переворот.

Місцеперебування Кок-Телоті невідомо.