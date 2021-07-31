Про це повідомляє агентство Reuters.
Раніше на цьому тижні гаїтянська поліція видала ордер на арешт Венделле Кок-Телоті, колишню суддю Верховного суду, яку разом з двома іншими суддями звільнили в лютому.
Тоді президент Моїз стверджував, що проти нього планували державний переворот.
Місцеперебування Кок-Телоті невідомо.
- Президент Моїз був убитий 7 липня, ймовірно, 28 іноземними найманцями. Його дружина була також поранена. Її госпіталізували до лікарні Маямі.
- Поранена вдова президента Гаїті описала момент, коли вбивці “зрешетили” її чоловіка кулями після того, як вони увірвалися в їх будинок посеред ночі.
- Тимчасовий прем’єр-міністр Гаїті Клод Жозеф заявив, що президента Жовенеля Моїза катували перед вбивством.