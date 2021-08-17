Правоохоронці у службовому автобусі побили одного представника "Національного корпусу", який допомагав демонтувати "совкову" інсталяцію на вул. Інститутській, що поряд із Майданом Незалежності.

Відповідне відео опублікував користувач Олександр Коломієць.

На кадрах відео можна побачити, як поліціянти, не ховаючись від камер ЗМІ, душать та б’ють по голові затриманого хлопця. Свідки, які стояли ззовні і все бачили, почали кричати та гупати у вікно автобуса, щоб правоохоронці припинили незаконні дії. Проте поліція не них не зважала.

З’явилось відео побиття поліціянтами одного з затриманих після демонтажу радянської інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні.@MVS_UA, @NPU_GOV_UA, це вже реформи, чи ще потрібно зачекати? 📹: Олександр Коломієць | Facebook pic.twitter.com/3lIgYIyr7O — Букви (@Bykvu) August 17, 2021

Крім того, Олександр Коломієць закликав усіх небайдужих прийти до Печерського управління поліції, де зараз перебувають восьмеро представників “Національного корпусу”.

Варто зазначити, що поліція почала товкти тих, хто прийшов зносити декорації, ще на самій вулиці Інститутській. Користувачі соцмереж описали це, як ефект дежавю, коли “Беркут” бив та вбивав людей у центрі столиці під час Революції Гідності.

Фото: Олександр Тарнавський

Фото: #Букви

Нагадаємо, що сьогодні зранку у центрі столиці біля Майдану Незалежності кияни помітили “святкові” декорації у стилі Радянського Союзу. Ця інсталяція затуляла собою портрети вбитих героїв Майдану.

У соцмережах люди неабияк обурилися такому “креативу” організаторів святкування Дня Незалежності.

Пізніше депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Олександр Погребиський викликав слідчо-оперативну групу Нацполіції задля того, щоб встановити, чи є дозвільні документи на “совкові” декорації. Проте поліція і досі не встановила, чи є на дану інсталяцію такі документи.

У Національному Музеї Революції Гідності заявили, що про облаштування інсталяції в радянському стилі на Алеї Небесної Сотні їх попереджали, але не уточнили, якою вона буде.

Пізніше невідомі патріоти самотужки прибрали радянські декорації. Поліція у відповідь почала їх затримувати.