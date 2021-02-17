Працівники Національної поліції та Національної гвардії України заступили на посилене чергування для забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих заходів у центрі Києва до роковин розстрілів на Майдані.

Про це повідомив голова поліції Києва Андрій Крищенко.

Він зазначив, що уже надійшло кілька повідомлень про проведення заходів у центральній частині міста. А відтак поліціянти посилили заходи безпеки у місцях їх проведення.

“Для забезпечення порядку на всіх локаціях проведення заходів патрулюватимуть посилені наряди правоохоронців. До забезпечення правопорядку ми залучили представників усіх структурних підрозділів, в тому числі кінологів, вибухотехніків та поліціянтів діалогу. Аби не допустити будь-яких правопорушень, поліціянти вживатимуть превентивних заходів, зокрема вибіркові перевірки речей і документів у громадян. Усі заборонені предмети, виявлені у громадян під час перевірок, одразу вилучатимуться, а їх власникам надаватиметься правова оцінка. З огляду на це, прошу громадян із розумінням ставитися до дій правоохоронців, адже такі превентивні заходи спрямовані виключно для забезпечення публічної безпеки й правопорядку та щоб усі заплановані заходи пройшли спокійно”, – наголосив Крищенко.

Поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

“Одночасно інформуємо, що у зв’язку із проведенням заходів окремими центральними вулицями може бути обмежений дорожній рух. Тому просимо водіїв завчасно планувати маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації”, – додали правоохоронці.