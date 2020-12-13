Covid-19 Україна

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Поліція посилює охорону Офісу президента: стала відома причина

Національна поліція України повідомила про посилення заходів безпеки біля Офісу президента.

Неділя, 13 грудня 2020, 22:55

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Відзначається, що доступ громадян до Офісу президента України не буде обмежуватися, проте правоохоронці стежать за правопорядком і проводять превентивні заходи.

“Перед ОП оснащені святкові локації, а також заплановані інші заходи. З огляду на це, поліцейські посилили заходи безпеки. Поліція діалогу роз’яснює вимоги Уряду про необхідність дотримання карантину, також проводяться поверхневі перевірки. При цьому доступ громадян на територію не обмежений”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, у день святого апостола Андрія Первозванного з головної ялинки країни зняли капелюха, який викликав суперечки у суспільстві. Ялинку оздобили величезним капелюхом 1 грудня. Варто зазначити, що таке дизайнерське рішення зібрало чимало критики.

  • Раніше у Folk Ukraine пояснили, що символізує капелюх, який замість традиційної зірки прикрашає головну ялинку країни.
  • Пізніше у Folk Ukraine, що опікується організацією новорічних і різдвяних свят в Києві, заявили, що прикрасу у вигляді капелюха з головної ялинки країни буде прибрано.
Теги: Офіс Президента, Київ, охорона

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