Поліція посилює охорону Офісу президента: стала відома причина

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Києві.
Відзначається, що доступ громадян до Офісу президента України не буде обмежуватися, проте правоохоронці стежать за правопорядком і проводять превентивні заходи.
“Перед ОП оснащені святкові локації, а також заплановані інші заходи. З огляду на це, поліцейські посилили заходи безпеки. Поліція діалогу роз’яснює вимоги Уряду про необхідність дотримання карантину, також проводяться поверхневі перевірки. При цьому доступ громадян на територію не обмежений”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, у день святого апостола Андрія Первозванного з головної ялинки країни зняли капелюха, який викликав суперечки у суспільстві. Ялинку оздобили величезним капелюхом 1 грудня. Варто зазначити, що таке дизайнерське рішення зібрало чимало критики.
- Раніше у Folk Ukraine пояснили, що символізує капелюх, який замість традиційної зірки прикрашає головну ялинку країни.
- Пізніше у Folk Ukraine, що опікується організацією новорічних і різдвяних свят в Києві, заявили, що прикрасу у вигляді капелюха з головної ялинки країни буде прибрано.