Поліція посилює охорону Офісу президента: стала відома причина

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Відзначається, що доступ громадян до Офісу президента України не буде обмежуватися, проте правоохоронці стежать за правопорядком і проводять превентивні заходи.

“Перед ОП оснащені святкові локації, а також заплановані інші заходи. З огляду на це, поліцейські посилили заходи безпеки. Поліція діалогу роз’яснює вимоги Уряду про необхідність дотримання карантину, також проводяться поверхневі перевірки. При цьому доступ громадян на територію не обмежений”, – йдеться в повідомленні.