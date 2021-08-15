Поліція повідомила про підозру двом особам, які побили фотокора «Букв»

Слідчі поліції Києва повідомили про підозру двом особам, які побили фотокореспондента нашого видання Олександра Кужельного під час виконання ним редакційного завдання. За скоєне їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

“Порушники спочатку принижували, а потім нанесли тілесні ушкодження фотокореспонденту “, – йдеться в повідомленні.

Нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину.

Поліцейські звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжних заходів. За скоєне фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Також співробітники поліції встановлюють роль інших учасників у скоєному правопорушенні.

Окрім того, в поліції наголосили: вибачення за скоєння злочину не звільняє правопорушників від відповідальності.

“Розкаяння, матеріальна компенсація витрат на лікування журналіста може бути врахована судом під час винесення вироку. Також нагадуємо, що членство в будь-яких громадських формуваннях чи політичних організаціях не звільняє від відповідальності за скоєння правопорушення”, – зазначили в Нацполіції.

Зі слів нападників, вони не є членами “Нацкорпусу” та “Азову”.

За інформацією #Букв прийти до поліції нападників переконав лідер “Нацкорпусу” Андрій Білецький.

Нагадаємо, що дізнавшись про інцидент, #Букви зателефонували лідеру “Нацкорпусу” Андрію Білецькому з вимогою розібратися в ситуації. Політик прибув на місце інциденту, допоміг зі швидкою та поліціянтами, а також запевнив, що нападники не є членами його організації та пообіцяв, що винних знайдуть і покарають.

Зазначимо, що нападників розшукали представники “Нацкорпусу”. Хлопці прямували у потягу з Києва.

Пізніше нападники під пильним наглядом Білецького перепросили у Олександра. Хлопці заявили, що побили фотокора, тому що “отримали неправдиву інформацію”.