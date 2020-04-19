Про це свідчить рішення суду.
В матеріалах справи, частково оприлюдненої в рішенні суду напередодні, сказано, що 7 квітня суд на прохання поліції продовжив терміни розслідування до 11 липня.
Слідчий зазначив, що планує відпрацювати на причетність до можливого злочину Жигуліна і його колег.
З цією метою планується їх опитати, провести обшуки в їхніх будинках, а також дослідити, чи є в діях Жигуліна ознаки злочину.
У поліції заявили, що не раз направляли Жигуліну повістки.
Також в рішенні вказали, що якийсь експерт, який досліджував відео, не виявив в ньому “ознак пропаганди культу насильства і жорстокості”.
У коментарі #Буквам Жигулін підтвердив, що в матеріалах справи, які вчора опублікували, його позначили, як “особу 9”. Але ніяких повісток він так і не отримував.
“В матеріалах справи, які вчора оприлюднили фігурує Особа _9, на момент правопорушення обіймала посаду керівника Головного Департаменту ІнформПолітики АПУ. Це моя посада під час Президента Петра Порошенка. Але жодних повісток я не отримував за весь цей період ніхто зі мною не зв’язувався”, – зазначив він.
- Раніше в команді кандидата в президенти Володимира Зеленського прокоментували змонтоване відео, яке як стверджується, з’явилося на Telegram-каналі Петра Порошенка. По сюжету ролика, Володимира Зеленського збиває фура.
- Пізніше команда Зеленського заявила, що звернеться в поліцію через відеоролик.
- Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розповсюдження відеоролика за участю кандидата в президенти Володимира Зеленського.