Національна поліція планує перевірити екс-керівника прес-служби Адміністрації п'ятого президента Петра Порошенка Андрія Жигуліна на причетність до відеоролика, де фура збила Володимира Зеленського, на той момент кандидата в президенти.

Про це свідчить рішення суду.

В матеріалах справи, частково оприлюдненої в рішенні суду напередодні, сказано, що 7 квітня суд на прохання поліції продовжив терміни розслідування до 11 липня.

Слідчий зазначив, що планує відпрацювати на причетність до можливого злочину Жигуліна і його колег.

З цією метою планується їх опитати, провести обшуки в їхніх будинках, а також дослідити, чи є в діях Жигуліна ознаки злочину.

У поліції заявили, що не раз направляли Жигуліну повістки.

Також в рішенні вказали, що якийсь експерт, який досліджував відео, не виявив в ньому “ознак пропаганди культу насильства і жорстокості”.

У коментарі #Буквам Жигулін підтвердив, що в матеріалах справи, які вчора опублікували, його позначили, як “особу 9”. Але ніяких повісток він так і не отримував.

“В матеріалах справи, які вчора оприлюднили фігурує Особа _9, на момент правопорушення обіймала посаду керівника Головного Департаменту ІнформПолітики АПУ. Це моя посада під час Президента Петра Порошенка. Але жодних повісток я не отримував за весь цей період ніхто зі мною не зв’язувався”, – зазначив він.