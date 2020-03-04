У юриста Леоніда Маслова, який є захисником підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненко, правоохоронці проводять обшук.

Про це повідомляється на сторінці групи Free Riff в Facebook.

“У юриста Андрія Антоненка прямо зараз обшук! Деталі згодом”, – йдеться в повідомленні.

У рішенні суду щодо дозволу на обшук зазначається, що 4 січня Маслов “з невідомої слідству причини здійснив вхід на сторінку Антоненка в соціальній мережі “Вконтакте” і міг знищити або змінити інформацію, яка може представляти інтерес в справі”.

“Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб”, – йдеться в документі.

Інформацію про обшук у Маслова також підтвердив адвокат Масі Найєм.

“У Леоніда Маслова зараз проходить обшук. Підстава: ухвала суду (Печерського) на відповідне клопотання слідчого у зв‘язку із тим, що нібито він заходив в акаунт Андрія Антоненка і міг видалити інформацію. Проблема в тому, що це дійсно неправда. І це легко перевірити. Нагадаю, Леонід постійно висвітлював інформацію по справі Ріффмастера (Андрія Антоненко) і критикував А. Авакова (міністра внутрішніх справ України, – ред.)”, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко. У свою чергу Яна Дугарь, як передбачається, вела “розвідку” перед злочином — фотографувала камери відеоспостереження в окрузі.