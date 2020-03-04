Про це повідомляється на сторінці групи Free Riff в Facebook.
“У юриста Андрія Антоненка прямо зараз обшук! Деталі згодом”, – йдеться в повідомленні.
У рішенні суду щодо дозволу на обшук зазначається, що 4 січня Маслов “з невідомої слідству причини здійснив вхід на сторінку Антоненка в соціальній мережі “Вконтакте” і міг знищити або змінити інформацію, яка може представляти інтерес в справі”.
“Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб”, – йдеться в документі.
Інформацію про обшук у Маслова також підтвердив адвокат Масі Найєм.
“У Леоніда Маслова зараз проходить обшук. Підстава: ухвала суду (Печерського) на відповідне клопотання слідчого у зв‘язку із тим, що нібито він заходив в акаунт Андрія Антоненка і міг видалити інформацію. Проблема в тому, що це дійсно неправда. І це легко перевірити. Нагадаю, Леонід постійно висвітлював інформацію по справі Ріффмастера (Андрія Антоненко) і критикував А. Авакова (міністра внутрішніх справ України, – ред.)”, – написав він на своїй сторінці у Facebook.
Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко. У свою чергу Яна Дугарь, як передбачається, вела “розвідку” перед злочином — фотографувала камери відеоспостереження в окрузі.
- Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета недостатньо доказів, щоб передавати його в суд. У зв’язку з цим досудове розслідування було продовжено на термін до чотирьох місяців.