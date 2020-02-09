На Закарпатті в селі Нижні Ворота в суботу ввечері, 8 лютого, правоохоронці затримали сім осіб - лідера і членів організованого злочинного угруповання (ОЗУ).

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Всі затримані були озброєні, тому було прийнято рішення про долучення до поліцейської операції спецпідрозділу КОРД і роти особливого призначення поліції області.

Під час затримання особи, які перебували в автомобілях, чинили збройний опір і намагалися втекти з місця події. Однак їх зупинили. В результаті ніхто не постраждав. Лідер злочинної групи пересувався на броньованому автомобілі. З місця події вилучено зброю.

За оперативною інформацією правоохоронців, учасники злочинного угруповання планували встановити контроль над регіоном.

Зараз тривають слідчо-оперативні дії. Пізніше буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження і повідомлення затриманим про підозру.