Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Раніше видання Yeshiva World News повідомило, що в Умані 10 січня близько 30 осіб вчинили напад на групу хасидів, що знаходилися поблизу могили рабина Нахмана. За словами очевидців конфлікту, поліція, яка прибула на місце події, не зробила належної допомоги. В результаті інциденту нібито госпіталізовані були четверо хасидів.

Як відзначили в поліції, на даний момент група з працівників різних служб за наказом глави Нацполіціі Ігоря Клименка, вирушила в Умань для з’ясування обставина конфліктної ситуації.

“Серед завдань, які поставив голова Нацполіції представникам групи – встановлення причин і обставин конфлікту між місцевими жителями і хасидами та надання правової оцінки діям місцевих правоохоронців”, – повідомили в поліції.

При цьому правоохоронці заявили, що інформація про чотирьох постраждалих хасидів в результаті конфлікту не відповідає дійсності.

“Представникам Нацполіції такі дані в лікарні не підтвердили. Також з заявами про вчинення правопорушень у зв’язку з конфліктом між місцевими жителями і хасидами ніхто не звертався”, – зазначили правоохоронці.