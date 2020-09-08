Про це повідомили в пресслужбі главку.
Як повідомлялося раніше, колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили в Києві в ніч на 8 вересня. Його у непритомному стані в столичному “Гідропарку” знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Зараз відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма. Вдень 8 вересня його прооперували і перевели до відділення реанімації. Стан — важкий.
Столична лікарня передала інформацію про напад до Нацполіції. Там запевняють, що справою займаються “найбільш досвідчені та висококваліфіковані працівники”.
Наразі інцидент кваліфіковано як розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 ККУ).
Попередньо встановлено, що у Балуха зникли телефон та банківські карти.
Сам Балух поки не спілкувався з поліціянтами щодо нападу.
“Правоохоронці відпрацьовують місце скоєння злочину, встановлюють свідків та очевидців цієї події. Окрім цього, поліціянти перебувають у лікарняному закладі, аби поспілкуватися з потерпілим, як тільки отримають дозвіл лікарів, щодо обставин вчинення правопорушення”, — зазначили в поліції.
Що відомо про колишнього бранця Кремля?
Володимир Балух народився 8 лютого 1971 року в селі Серебрянка, що у Криму. Він навчався в агроуніверситеті Сімферополя, потім працював інженером з водозбереження в місцевому колгоспі.
У Володимира Балуха дві ділянки землі, на яких він вирощував пшеницю, а також домашнє господарство.
Він двічі балотувався до парламенту (у 2006 та 2010 роках) від Конгресу українських націоналістів. Після незаконної анексії Криму Росією він залишився громадянином України, відмовившись від російського громадянства.
В червні 2016 року “суд” в Криму засудив його до примусових робіт у зв’язку з тим, що він образив співробітника поліції, який брав участь у проведенні у нього обшуку в листопаді 2015 року.
В грудні 2016 року проти Балуха відкрили кримінальну справу за нібито незаконне зберігання і носіння вогнепальної зброї та боєприпасів.
У серпні 2017 року “суд” засудив Балуха до трьох років і семи місяців колонії загального режиму. 7 вересня 2019 року він був звільнений в рамках обміну засуджених між Україною і Росією.
У понеділок, 31 серпня, у Києві відбувся з’їзд партії “Європейська солідарність”, присвячений місцевим виборам, які мають відбутися у жовтні. На з’їзді було оголошено, що команди партії в обласну та міську ради очолять знакові особистості. Це, зокрема, колишні політв’язні Кремля Роман Сущенко та Володимир Балух.