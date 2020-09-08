Про це повідомили в пресслужбі главку.

Як повідомлялося раніше, колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили в Києві в ніч на 8 вересня. Його у непритомному стані в столичному “Гідропарку” знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Зараз відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма. Вдень 8 вересня його прооперували і перевели до відділення реанімації. Стан — важкий.

Столична лікарня передала інформацію про напад до Нацполіції. Там запевняють, що справою займаються “найбільш досвідчені та висококваліфіковані працівники”.

Наразі інцидент кваліфіковано як розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 ККУ).

Попередньо встановлено, що у Балуха зникли телефон та банківські карти.

Сам Балух поки не спілкувався з поліціянтами щодо нападу.