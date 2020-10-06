Поліція розслідує сутички під судом після розгляду справи Антоненка

Поліція оцінить дії правоохоронних органів і учасників акції протесту після суду над Андрієм Антоненком. Один з поліцейських штовхнув протестувальника.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

За версією правоохоронців, група громадян заблокувала виїзд автозака з Антоненком з території суду. На прохання припинити дії протестувальники не відреагували, а навпаки вийшли на дорогу вулицею Солом’янською і перекрили рух. Після цього поліція втрутилася в ситуацію, щоб створити коридор для автозака і під час цього сталися сутички з активістами. Далі було відновлено рух транспорту.

Поліція Києва зібрала інформацію щодо інциденту. Правоохоронці проведуть перевірку та оцінять дії кожного учасника ситуації.

Біля Апеляційного суду в Києві сталися сутички між силовиками та прихильниками Андрія Антоненка, обвинуваченого у справі Шеремета.