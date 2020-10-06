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Поліція розслідує сутички під судом після розгляду справи Антоненка

Поліція оцінить дії правоохоронних органів і учасників акції протесту після суду над Андрієм Антоненком. Один з поліцейських штовхнув протестувальника.

Вівторок, 6 жовтня 2020, 22:41

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

За версією правоохоронців, група громадян заблокувала виїзд автозака з Антоненком з території суду. На прохання припинити дії протестувальники не відреагували, а навпаки вийшли на дорогу вулицею Солом’янською і перекрили рух. Після цього поліція втрутилася в ситуацію, щоб створити коридор для автозака і під час цього сталися сутички з активістами. Далі було відновлено рух транспорту.

Поліція Києва зібрала інформацію щодо інциденту. Правоохоронці проведуть перевірку та оцінять дії кожного учасника ситуації.

Біля Апеляційного суду в Києві сталися сутички між силовиками та прихильниками Андрія Антоненка, обвинуваченого у справі Шеремета.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож  регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

  • В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.
  • 18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.
  • 25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних.
  • 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.
Теги: справа Шеремета, сутички

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