У Миргороді Полтавської області шукають чоловіка, який переховується від правоохоронців і медиків, через підозру на коронавірус COVID-19.

Про це повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Зазначається, що чоловік із ознаками вірусного захворювання відмовився від того, щоб медики взяли в нього аналізи на дослідження в лабораторному центрі ПЛР-методом.

“Нині поліція займається пошуком чоловіка, адже є інформація, що він переховується в Києві. Ніхто не говорить, що ця людина хвора. Але така ймовірність є. Це велика безвідповідальність. Адже втікач наражає на небезпеку не лише себе, а й оточуючих і близьких”, – сказав Синєгубов.

Він додав, що наразі на Полтавщині на самоізоляції під наглядом лікарів перебуває 2024 особи, які повернулися із-за кордону. 993 успішно її закінчили й вважаються здоровими. Також на Полтавщині визначили 13 пунктів обсервації для 817 осіб.

Крім того, за словами голови Полтавської ОДА, за час карантину в області правоохоронці склали 65 адміністративних протоколів щодо порушень режиму. Із них: 8 за порушення самоізоляції, 8 за порушення карантинних обмежень автоперевізниками та 49 проти суб’єктів підприємницької діяльності.