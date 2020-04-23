Про це повідомили в прес-службі Національної поліції України.

“Рішення про зняття з розшуку Анатолія Шарія прийняв суд. Ухвала Солом’янського суду міста Києва про припинення розшуку Анатолія Шарія надійшла до Солом’янського управління поліції”, — йдеться в повідомленні.

Відповідно до рішення суду співробітники поліції зупинили розшук Шарія, а інформація про нього була знята з сайту Міністерства внутрішніх справ.

Анатолій Шарій — одіозний блогер-журналіст з України, який відомий гострою критикою політики українського керівництва та військового конфлікту в Україні, неодноразово був помічений в проросійській інтерпретації подій в Україні з 2014 року.

У 2012 року поліція України розшукувала Шарія, як підозрюваного у свідомо неправдивому повідомленні про злочин (ч. 2 ст. 383 ККУ). Тоді ж суд заочно обрав блогеру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Він залишив Україну та був оголошений в міжнародний розшук, проте пізніше отримав політичний притулок на території Євросоюзу.