Про це повідомили в прес-службі Національної поліції України.
“Рішення про зняття з розшуку Анатолія Шарія прийняв суд. Ухвала Солом’янського суду міста Києва про припинення розшуку Анатолія Шарія надійшла до Солом’янського управління поліції”, — йдеться в повідомленні.
Відповідно до рішення суду співробітники поліції зупинили розшук Шарія, а інформація про нього була знята з сайту Міністерства внутрішніх справ.
Анатолій Шарій — одіозний блогер-журналіст з України, який відомий гострою критикою політики українського керівництва та військового конфлікту в Україні, неодноразово був помічений в проросійській інтерпретації подій в Україні з 2014 року.
У 2012 року поліція України розшукувала Шарія, як підозрюваного у свідомо неправдивому повідомленні про злочин (ч. 2 ст. 383 ККУ). Тоді ж суд заочно обрав блогеру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Він залишив Україну та був оголошений в міжнародний розшук, проте пізніше отримав політичний притулок на території Євросоюзу.
- На початку червня 2019 року Анатолій Шарій оголосив про створення політичної партії “Партія Шарія” і про намір брати участь у найближчих дострокових парламентських виборах до Верховної Ради.
- Центрвиборчком відмовляв Шарію в реєстрації, однак Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив йому балотуватися до Верховної Ради незважаючи на те, що блогер не проживав в Україні більше 5 років.
- Пізніше ЦВК скасувала реєстрацію Шарія.