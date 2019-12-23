Поліція створила 715 мобільних груп для боротьби з гральним бізнесом, відзначаючи, що буде жорстко реагувати на всі спроби відновити діяльність гральних закладів.

Про це повідомляє прес-центр Нацполіції.

“Будь-які спроби власників грального бізнесу відновити незаконну діяльність поліція буде припиняти. Тому закликаємо ділків і осіб, які збираються здавати в оренду приміщення під підпільні гральні заклади, не порушувати норми чинного законодавства”, – сказано в повідомленні.

Станом на сьогодні у співпраці з представниками органів місцевого самоврядування відбувається демонтаж зовнішньої реклами гральних закладів.

По всій території України працюють мобільні групи, які моніторять дотримання норм законодавства про заборону функціонування будь-яких гральних закладів.

“Зараз створено 715 мобільних груп, до складу яких входять працівники слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи постійно здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи по виявленню незаконного грального бізнесу”, – відзначає прес-служба.

У поліції також закликали громадян, які помітять, що гральні заклади функціонують, негайно повідомляти про це на лінію “102”.