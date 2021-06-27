Про це повідомляє агентство Reuters.

Люди зібралися на марш в провулку недалеко від центрального проспекту Істікляль (Istiklal).

На відео Reuters TV видно, як поліціянти в захисному спорядженні штовхають і тягнуть людей, які розмахують райдужними прапорами.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, затримано близько 20 осіб, у тому числі фоторепортера.

Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Фото: Emrah Gurel, AP

Влада Туреччини неодноразово забороняла прайд-заходи в останні роки.

Туреччина вже давно є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, але процес її приєднання протягом багатьох років гальмувався на тлі напруженості щодо низки питань, серед яких і права людини.

  • У штаті Вісконсин гей-парі наказали зняти прапор ЛГБТ-спільноти кольорів веселки. У відповідь вони замінили його державним прапором, а навколо будинку встановили прожектори, імітуючи кольори прапору ЛГБТ.