У Стамбулі поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, який зібрався на суботній прайд-парад у центрі міста.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Люди зібралися на марш в провулку недалеко від центрального проспекту Істікляль (Istiklal).

На відео Reuters TV видно, як поліціянти в захисному спорядженні штовхають і тягнуть людей, які розмахують райдужними прапорами.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, затримано близько 20 осіб, у тому числі фоторепортера.

Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Влада Туреччини неодноразово забороняла прайд-заходи в останні роки.

Туреччина вже давно є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, але процес її приєднання протягом багатьох років гальмувався на тлі напруженості щодо низки питань, серед яких і права людини.