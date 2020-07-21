Перевірка документів та поверхневий огляд: поліція посилила заходи безпеки в 9 областях

Про це повідомили в Нацполіції.
Там пояснили, що таке рішення прийняли з метою “своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань щодо запобігання терористичним проявам”.
“Для цього в центральних частинах обласних центрів і в громадських місцях, де може перебувати значна кількість громадян зазначених регіонів, забезпечено несення служби поліцейськими нарядами. До їх складу також увійшли військовослужбовці Національної гвардії України”, – повідомили в НПУ.
Правоохоронці будуть патрулювати вулиці населених пунктів, території автостанцій та залізничних вокзалів. Крім того, на в’їздах і виїздах з обласні центри виставлять мобільні пости.
Під час посиленого патрулювання поліцейські будуть:
- перевіряти документи у підозрілих осіб і проводити поверхневий огляд;
- перевіряти з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками довгий час;
- звертати особливу увагу на підозрілі речі і предмети (пакети, сумки, коробки, ящики), в яких можуть бути поміщені вибухові матеріали і вибухові пристрої;
- забезпечувати безпеку дорожнього руху на автодорогах.
“У той же час для надання практичної допомоги поліцейським Волині туди направлені співробітники поліції Рівненської області, зокрема – вибухотехніки. Поліцейські закликають громадян з розумінням ставитися до вказаних превентивних заходів”, – додали в НПУ.
Нагадаємо, вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.
Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.
- Володимир Зеленський виконав його вимогу, проте незабаром видалив записаний для терориста ролик.
- Після публікації Зеленського терорист сам вийшов з автобуса. Він був затриманий, а 13 його заручників випущені на свободу.