Перевірка документів та поверхневий огляд: поліція посилила заходи безпеки в 9 областях

Національна поліція посилила охорону громадського порядку в 9 регіонах України. Заходи посилять у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Про це повідомили в Нацполіції.

Там пояснили, що таке рішення прийняли з метою “своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань щодо запобігання терористичним проявам”.

“Для цього в центральних частинах обласних центрів і в громадських місцях, де може перебувати значна кількість громадян зазначених регіонів, забезпечено несення служби поліцейськими нарядами. До їх складу також увійшли військовослужбовці Національної гвардії України”, – повідомили в НПУ.

Правоохоронці будуть патрулювати вулиці населених пунктів, території автостанцій та залізничних вокзалів. Крім того, на в’їздах і виїздах з обласні центри виставлять мобільні пости.

Під час посиленого патрулювання поліцейські будуть:

перевіряти документи у підозрілих осіб і проводити поверхневий огляд;

перевіряти з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками довгий час;

звертати особливу увагу на підозрілі речі і предмети (пакети, сумки, коробки, ящики), в яких можуть бути поміщені вибухові матеріали і вибухові пристрої;

забезпечувати безпеку дорожнього руху на автодорогах.

“У той же час для надання практичної допомоги поліцейським Волині туди направлені співробітники поліції Рівненської області, зокрема – вибухотехніки. Поліцейські закликають громадян з розумінням ставитися до вказаних превентивних заходів”, – додали в НПУ.