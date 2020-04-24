Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

“Рішенням столичної влади поминальні дні перенесені на 6 червня цього року. У зв’язку з цим, починаючи з 20 квітня, працівники структурних підрозділів київської поліції спільно з представниками Муніципальної варти почали патрулювання поблизу комунальних підприємств, на території яких розміщені кладовища. Протягом найближчих вихідних днів такі патрулі будуть посилені”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що основним завданням правоохоронців є контроль дотримання карантинних обмежень.

Водночас поліцейські будуть проводити роз’яснювальну роботу з тими, хто порушує протиепідемічні заходи. Притягати до адміністративної відповідальності планується тих громадян, які продовжать порушувати вимоги поліцейських після попередження.