З 12 червня на автомобільних дорогах України збільшиться кількість ділянок, де застосовуватимуться прилади для фіксації швидкісного режиму TruCAM.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

“Аналіз міжнародної практики з вимірювання швидкості показує, що більша ефективність в контролі за швидкістю руху досягається лише в поєднанні методів вимірювання. Поряд зі стаціонарними приладами, застосовуються мобільні. Уже завтра, 12 червня, збільшуємо кількість ділянок, де будуть здійснюватися такі вимірювання”, – йдеться в повідомленні.

Так на дорогах з’являться 24 нові ділянки, також буде збільшено кількість приладів на семи ділянках, де вони вже розміщені.

Загалом на дорогах України працюватимуть 115 приладів TruCAM, а вимірювання проводитимуться на 209 ділянках.

“Нагадуємо про підходи, згідно з якими ми здійснюємо фіксацію: на сайті та в соцмережах публікуємо карту, де позначені ділянки, на яких вимірюється швидкість; на дорозі встановлені відповідні знаки, які попереджають про фото- і відеофіксації порушень; в місцях фіксації порушень варто службовий автомобіль з включеними синіми проблисковими маячками”, – додали в поліції.