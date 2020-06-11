Про це повідомляється на сайті Нацполіції.
“Аналіз міжнародної практики з вимірювання швидкості показує, що більша ефективність в контролі за швидкістю руху досягається лише в поєднанні методів вимірювання. Поряд зі стаціонарними приладами, застосовуються мобільні. Уже завтра, 12 червня, збільшуємо кількість ділянок, де будуть здійснюватися такі вимірювання”, – йдеться в повідомленні.
Так на дорогах з’являться 24 нові ділянки, також буде збільшено кількість приладів на семи ділянках, де вони вже розміщені.
Загалом на дорогах України працюватимуть 115 приладів TruCAM, а вимірювання проводитимуться на 209 ділянках.
“Нагадуємо про підходи, згідно з якими ми здійснюємо фіксацію: на сайті та в соцмережах публікуємо карту, де позначені ділянки, на яких вимірюється швидкість; на дорозі встановлені відповідні знаки, які попереджають про фото- і відеофіксації порушень; в місцях фіксації порушень варто службовий автомобіль з включеними синіми проблисковими маячками”, – додали в поліції.
- 21 березня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що системи відеофіксації порушень швидкості і правил дорожнього руху запустяться на дорогах України до кінця 2019 року.
- Станом на вересень 2019 роки для вимірювання швидкості на дорогах країни вже використовуються 100 таких приладів.