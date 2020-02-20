У Нових Санжарах, де жителі протестують у зв'язку з розміщенням в місцевій лікарні громадян, евакуйованих з Китаю, поліція перейшла на посилений режим служби.

Про це заявив перший заступник міністра Сергій Яровий внутрішніх справ України, повідомили в прес-службі МВС.

“Зараз, у Нових Санжарах, куди прибули евакуйовані з Китаю українці, поліція в посиленому варіанті несе службу, організоване посилене патрулювання. Ми тримаємо тут резервні сили для оперативного реагування на ситуацію. Будемо патрулювати цілодобово”, — сказав Яровий.

Також заммінстра повідомив, що на території населеного пункту, буде організовано цілодобове патрулювання.

Голова ГСЧС Микола Чечоткін в свою чергу додав, що в Нових Санжарах чергують також рятувальники.

“Тут знаходиться оперативний автомобіль для забезпечення зв’язку і загального моніторингу на території бази. Крім того, тут знаходяться наші сили та рятувальна техніка на випадок надзвичайної ситуації”, — сказав глава ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.